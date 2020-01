Simona Ventura: «Dicevano che facevo uso di droghe, mi hanno fatto smettere di lavorare» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ospite della puntata di ieri, domenica 5 gennaio 2020, del programma di Raiuno Da Noi… a Ruota Libera, è stata la conduttrice Simona Ventura, nota per programmi come Quelli che il calcio…, L’Isola dei famosi e X-Factor. Da Francesca Fialdini la 54enne ha raccontato di aver ricevuto in passato delle accuse pesanti che l’hanno per un certo periodo allontanata dalla tv. Per quei pettegolezzi la showgirl, oggetto di invidia e cattiveria gratuita, ha smesso di lavorare. Simona Ventura: «Dicevano che facevo uso di droghe, mi hanno fatto smettere di lavorare» «Mi sono state fatte un’enormità di cattiverie, questo un po’ il mio karma, questa è la verità. Il fatto che io sia riuscita a superarle, con grande difficoltà, mi rende più forte…anche se delle volte sono stata lì lì per soccombere», ha affermato Simona Ventura, che ha poi aggiunto visibilmente ... Leggi la notizia su urbanpost

