Le truppe di Haftar sono entrate a Sirte (Di lunedì 6 gennaio 2020) Svolta importante in Libia: da Sirte infatti, città natale del rais Muammar Gheddafi, sono arrivate nelle scorse ore le immagini dell'ingresso delle truppe del Libyan National Army, l'esercito cioè guidato dal generale Khalifa Haftar. Per l'uomo forte della Cirenaica, si tratta di un colpo a proprio favore decisivo forse anche per la stessa presa di Tripoli: Sirte infatti è la località strategica posta a metà strada tra Misurata e Bengasi. Battaglia durata appena tre ore La svolta è arrivata improvvisa e proprio mentre gli occhi erano rivolti su Tripoli, lì dove da sabato l'offensiva del generale si è fatta più pesante in vista dell'arrivo dalla Turchia dei rinforzi promessi da Erdogan al premier Al Sarraj. Nel corso della mattinata di questa domenica, a seguito di alcuni raid effettuati nella periferia di Sirte, primi reparti del Libyan National Army si ...

