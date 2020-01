La Juve e l’Atalanta danno spettacolo. Milan: Ibra non fa miracoli (Di lunedì 6 gennaio 2020) Aspettando Napoli-Inter, ci sono due domini incontrastati e una conferma negativa nel pomeriggio della serie A. I fuochi pirotecnici della Befana li sparano la Juve e l’Atalanta, che operano la totale demolizione di Cagliari (4-0) e Parma (5-0). View this post on Instagram He's on! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f51b.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

forumJuventus : Kulusevski-Juventus, i dettagli: ?? Accordo totale con l'Atalanta e il giocatore ?? Operazione da 35 milioni più bo… - AlfredoPedulla : #Kulusevski-#Juve: 35 più 10, chiusa così. L’#Inter non rilancerà con l’#Atalanta: finisce qui, sono soldi di genna… - carlolaudisa : La #Juve sorpassa l’#Inter per #Kulusevski. Intesa ad un passo con l’#Atalanta. Anche lo svedese verso il sì: resta a #Parma sino a giugno. -