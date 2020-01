Epifania, Papa: attenti ai falsi idoli

Dopo aver salutato il Corteo storicotradizionale per l', dedicato quest'anno al territorio di Allumiere, ilall'Angelus ricorda: le usanze popolari "vanno mantenute nel loro genuino significato cristiano". Poi ammonisce: attenzione ai "traditori, come il denaro, il potere, il successo" e a "quanti promettono di darti questi, come maghi, cartomanti, fattucchieri. Glici legano a sé. Il vero Dio non ci trattiene né si lascia trattenere da noi:ci apre vie di novità e di libertà"(Di lunedì 6 gennaio 2020)