Ces 2020, i primi gadget dalla fiera di Las Vegas (Di lunedì 6 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – Anche se mancano ancora diverse ore all’apertura ufficiale del Consumer Electronic Show (Ces) 2020, la fiera tecnologica più grande e importante del mondo, molte aziende stanno già annunciando le loro novità dell’anno, attraverso conferenze stampa apposite o in eventi secondari come il Ces Unveiled. Noi di Wired siamo già “sul campo” e, nella gallery in alto, siamo pronti a mostrarvi una prima carrellata di gadget che hanno catturato la nostra attenzione. Per tutte le altre news da Las Vegas, seguiteci qua e sul nostro canale Instagram @wireditalia. Il rito dell’Unveiled, ovvero la rassegna che anticipa alcune delle principali novità che verranno esposte al Ces di Las Vegas si è compiuto puntuale. L’antipasto hi-tech andato in scena nei saloni del Mandalay Bay ha confermato che l’edizione 2020 della kermesse tecnologica avrà qualcosa da ... Leggi la notizia su wired

