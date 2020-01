Canone Rai speciale 2020: disdetta abbonamento, ecco come farla (Di lunedì 6 gennaio 2020) Canone Rai speciale 2020: disdetta abbonamento, ecco come farla In che modo è possibile dare disdetta e quindi non pagare più il Canone Rai speciale, cioè quello dovuto per gli apparecchi al di fuori dall’ambito familiare e per scopo di lucro? Canone Rai speciale: cos’è? come si spiega sul portale dedicato a fornire tutte le informazioni sull’imposta: “Devono pagare il Canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto”. Ora, il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, ossia per l’indirizzo indicato nel libretto di iscrizione, dunque, si dovrà stipulare un Canone speciale per ciascuna sede in cui vi è un apparecchio ... Leggi la notizia su termometropolitico

