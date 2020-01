Basket: Trieste ingaggia Ricky Hickman, esperto ex Pesaro, Milano e Maccabi Tel Aviv (Di lunedì 6 gennaio 2020) S’infiamma la lotta per la salvezza, e chi può corre ai ripari. Non fa eccezione l’Allianz Pallacanestro Trieste, che dopo Deron Washington ingaggia anche Ricky Hickman, già conoscitore del campionato italiano e soprattutto uomo d’esperienza nelle sue avventure in Europa. Per lui il contratto con la squadra giuliana è fino a fine stagione. Nato a Winston-Salem il 1° settembre 1985, Hickman ha giocato, nei quattro anni di college, a UNC Greensboro, che fa parte del sistema della University of North Carolina, ma funziona per conto proprio in tutto e per tutto, lauree comprese. Si tratta della stessa università di Kyle Hines, diventato poi stella di prima grandezza nel Vecchio Continente. Uscito dal suo ateneo, ha iniziato la sua avventura nel Basket europeo da Otopeni, in una squadra che ha poi cessato di esistere. Per molto tempo ha cambiato una squadra a stagione: Giessen ... Leggi la notizia su forzazzurri

