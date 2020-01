Urla “Allah Akbar” e aggredisce due vigilanti del pronto soccorso (Di domenica 5 gennaio 2020) L’episodio all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. L’aggressore, un extracomunitario di cui ancora non sono note identità e nazionalità, è ora ricoverato in psichiatria. Sala d’aspetto del pronto soccorso, ore 6 e 50 di questa mattina: siamo nell’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Un uomo, extracomunitario, sta aspettando la chiamata. E’ in codice verde. Ad un certo … L'articolo Urla “Allah Akbar” e aggredisce due vigilanti del pronto soccorso proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

