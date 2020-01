Temptation Island, Arcangelo Bianco torna con Nunzia Sansone: la risposta che spiazza tutti i fan (Di domenica 5 gennaio 2020) Arcangelo Bianco si confessa a Radio Radio Sono trascorsi ben sei mesi dalla fine di Temptation Island e sembra che tra Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone possa smuoversi qualcosa di positivo. I due ragazzi sono single dalla scorsa estate, ovvero quando hanno deciso di troncare la loro relazione sentimentale per alcuni atteggiamenti assunti nel reality show delle tentazioni. Ma di recente, il giovane partenopeo ha rilasciato una lunga intervista a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli su Radio Radio, facendo intendere che potrebbe esserci un ritorno di fiamma con la ex. Ricordiamo, infatti, che i due ex protagonisti del programma di Filippo Bisciglia sono stati insieme per 13 anni. Nelle ultime settimane sul web girava voce di un possibile riavvicinamento tra Sansone e Bianco, ma in realtà i due hanno avuto solo dei confronti in privato. Tuttavia i fan sperano che molto ... Leggi la notizia su kontrokultura

