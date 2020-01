Ruba cioccolata e accendini, poi pesta negoziante: marocchino in manette (Di domenica 5 gennaio 2020) Lo straniero ha aggredito brutalmente il titolare del minimarket che lo inseguiva per cercare di recuperare la merce sottratta: il 24enne, residente a Falconara, è in possesso di regolare permesso di soggiorno Federico Garau  Luoghi: Ancona Leggi la notizia su ilgiornale

