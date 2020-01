Programmi tv | Lunedì 6 gennaio 2020 | Stasera in tv (Di domenica 5 gennaio 2020) Programmi Tv di Lunedì 6 gennaio. Una ricca varietà di film e serie Tv, Programmi di attualità per i telespettatori. Il palinsesto e i Programmi principali della serata. Vediamo cosa c’è in Tv: Come da tradizione, il 6 gennaio torna su Rai1 alle 20.35, l’appuntamento con “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, … L'articolo Programmi tv Lunedì 6 gennaio 2020 Stasera in tv proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

_MiBACT : Un fine settimana dedicato ai #museitaliani: domani domenica 5 gennaio ingresso gratuito per la #domenicalmuseo e l… - RadioNight_ : ??Lunedì alle 2??1??:1??5?? •Ascolta su ???? - cheTVfa : In attesa della quinta ed ultima giornata di Audizioni, scopriamo insieme quali dei 20 programmi-concorrenti che si… -