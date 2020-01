Milano, donna di 90 anni uccisa in un agriturismo: è stata legata e colpita alla testa (Di domenica 5 gennaio 2020) Una donna di 90 anni, Carla Quattri Bossi, è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione nella cascina "Podere Ronchetto" alla periferia sud di Milano. All'arrivo dei soccorritori la donna era riversa a terra, con la testa coperta di sangue, avvolta in un pezzo di stoffa, forse un asciugamano, e aveva i polsi legati. La polizia indaga, non è certo che si tratti di una rapina. Al momento non risultano persone indagate. Leggi la notizia su milano.fanpage

Agenzia_Ansa : Ragazzo aggredito con acido da una donna a Milano, si erano conosciuti su un sito di incontri #ANSA - Tg3web : A Milano una donna ha aggredito con un acido un giovane che aveva conosciuto su un sito di incontri. Lui ha ustioni… - Corriere : Milano, aggredito con l’acido da una stalker in piazza Gae Aulenti -