Gattuso | «Vorrei il mio Napoli come l’Inter di Conte Vedo un ambiente freddo | lavoro per

Live la conferenza stampa di Gattuso alla vigilia di Napoli-Inter in programma domani sera alle 20.45 «Sono raffreddato, fa più freddo qua che a Milano». «Non dobbiamo pensare al ciclo terribile, domani dobbiamo fare una grande prestazione, giochiamo contro una squadra, allenata da un grandissimo allenatore, domani serve la partita perfetta, se ripetiamo la partita di Sassuolo saranno guai per noi. Dobbiamo ripartire dagli ultimi trenta minuti di quella partita». «Grandi margini di miglioramento anche per quel che riguarda la sofferenza. Voglio vedere l'entusiasmo che ho visto dal primo giorno. I ragazzi stanno facendo grandissima fatica, hanno gli occhi di chi sta dando tutto». «Non sento l'Inter in maniera particolare, oggi sono allenatore del Napoli e sono orgoglioso di esserlo. Il passato è passato. L'Inter ha una grandissima mentalità». «Mercato? Non è corretto ...

