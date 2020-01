Dakar 2020, risultato prima tappa moto: Toby Price subito in vetta su Brabec e Walkner (Di domenica 5 gennaio 2020) Ha ufficialmente preso il via la Dakar 2020 e l’australiano Toby Price (KTM) si è subito portato al comando della competizione tra le moto. La corsa più dura del mondo ha iniziato il suo percorso con il primo stage da Jeddah ad Al Wajh che presentava 319 chilometri di prove speciali. La carovana ha mosso i primi passi seguendo in maniera quasi perfetta la costa saudita che costeggia il Mar Rosso e ha già dato le prime conferme riguardo i grandi favoriti per la vittoria finale. Il vincitore della scorsa edizione, infatti, ha concluso il primo stage al comando, distanziando di 2:05 lo statunitense Ricky Brabec (Honda) che era partito nel migliore dei modi in questo primo atto, mentre è terzo l’austriaco Matthias Walkner (KTM) a 2:40. Quarta posizione per l’argentino Kevin Benavides (Honda) a 4:31, quinta per il britannico Sam Sunderland (KTM) a 5:15 dopo una tappa con ... Leggi la notizia su oasport

