Befana 2020, i video più simpatici e divertenti da inviare su Whatsapp (Di domenica 5 gennaio 2020) Le feste stanno ormai per terminare. Lo sappiamo bene, l’Epifania tutte le feste porta via! Ma sappiamo anche che la giornata dedicata all’Epifania è una delle più importanti delle feste natalizie. Dunque il 6 gennaio 2020 oltre a mangiare caramelle e dolci di ogni tipo portati dalla Befana (e magari pure un po’ di carbone!) possiamo mandare dei messaggi molto carini e divertenti su Whatsapp. Oramai i messaggi nel giorno della Befana sono davvero immancabili. E’ quasi sempre l’ironia a farla da padrone durante l’Epifania. E’ così che abbiamo deciso di mostrarvi alcuni video molto simpatici che potete inoltrare ai vostri parenti, ai vostri amici o ai vostri colleghi nella giornata dedicata alla Befana. I video da inviare su Whatsapp per la Befana 2020: i messaggi più simpatici per amici e parenti Il giorno dell’Epifania chiuderà ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

