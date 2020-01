Alto Adige, incidente in Valle Aurina: auto centra pedoni, 6 morti a Lutago (Di domenica 5 gennaio 2020) Strage in Alto Adige, un tragico incidente in Valle Aurina ha mietuto sei vittime e undici feriti: un’auto lanciata a folle velocità ha travolto e ucciso un gruppo di turisti a Lutago, nella notte di oggi, domenica 5 gennaio 2020. Era circa l’1.15 quando la vettura guidata da un ventottenne del posto risultato ubriaco ha investito dei turisti tedeschi, affollati lungo la strada in attesa di salire sul pullman che li avrebbe riportati in albergo dopo una serata in discoteca. Alto Adige, incidente in Valle Aurina: strage a Lutago, il bilancio potrebbe aggravarsi È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte in Valle Aurina: probabilmente destinato ad aggravarsi, viste le condizioni di tre delle undici persone ferite. Nulla da fare per sei giovani, tutti tra i 20 e i 21 anni, deceduti sul colpo, in seguito allo schianto. Tra i feriti, una donna è stata trasferita con ... Leggi la notizia su urbanpost

