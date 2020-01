Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 18:10 (Di sabato 4 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura il giorno dei funerali solenni avantgarde del generale iraniano sulle mani l’iran e Medita vendetta si ripete le tue minacce gli stati la guida Suprema iraniana avverte prepara le varie il ministro degli Esteri Damiano zarif spaventa conseguenze incontrollabile l’ambasciatore iraniano all’onu parlando alla CNN spiega che la risposta militari un’azione militare da parte di chi quando dove lo vedremo aggiungere un altro esponente dell’esercito ammonisce la vendetta non sarà affrettata e decideremo dove Quando avverrà la schiacciante risposta Trump dice di non volere la guerra ma di essere pronta comunque risposta necessaria l’ha dato intanto sospende le missioni di addestramento in Iraq e l’acqua addizione ... Leggi la notizia su romadailynews

