Tuttosport: il Napoli può arrivare a 20 milioni più 2 di bonus per Lobotka (Di sabato 4 gennaio 2020) Non è presenta semplice come si pensava la trattativa con il Celta Vigo per Lobotka. Il club galiziano non ha accettato l’offerta del Napoli per il centrocampista di 3 milioni per il prestito più 17 a giugno. Giuntoli continua ad essere in contatto con l’entourage del calciatore e la dirigenza spagnola e secondo quanto riporta Tuttosport gli azzurri sarebbero disposti ad una nuova offerta Per cedere Lobotka, il presidente del club spagnolo Mourino chiede almeno 25 milioni di euro e gli azzurri sono intenzionati ad arrivare a 20 più 2 di bonus. Per il momento la trattativa è ferma e non ci sono sicuramente i tempi tecnici per chiuderla prima della gara contro l’Inter L’impressione è che dopo la partita con l’Osasuna, il Celta possa dare il via libera per la cessione di Lobotka al Napoli. L'articolo Tuttosport: il Napoli può arrivare a 20 milioni più 2 di ... Leggi la notizia su ilnapolista

