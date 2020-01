San Giorgio a Cremano, bomba carta nella notte davanti a una paninoteca (Di sabato 4 gennaio 2020) Una bomba carta è esplosa la scorsa notte davanti l’ingresso di una paninoteca all’angolo tra piazza Giordano Bruno e via Pittore, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La deflagrazione ha provocato danni alle vetrate dell’esercizio commerciale e all’interno del negozio. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti in zona che hanno udito lo scoppio. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno valutando immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. L'articolo San Giorgio a Cremano, bomba carta nella notte davanti a una paninoteca proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

