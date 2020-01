Roma – Torino | Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di domenica 5 gennaio in diretta e streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) Gli anticipi della diciottesima giornata di Serie A continuano con il match tra Roma e Torino. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. La Roma vince in casa della Fiorentina con il risultato finale di 1 – 4 in favore dei giallorossi. Il Torino perde contro la Spal per 1 – 2 dopo essere rimasto in dieci. La Roma viaggia spedita in quarta posizione ad un solo punto dalla Lazio che cerca di allentare la presa dei giallorossi. Decima posizione invece per il Torino che con i suoi ventuno punti continua indisturbato il suo ottimo campionato. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Roma – Torino L’anticipo della diciottesima giornata di Serie A tra Roma e Torino è un’esclusiva DAZN. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà possibile vedere in diretta lo ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

