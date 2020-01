Ragazza aggredisce 28enne con l’acido: in ospedale con gravi ustioni al volto (Di sabato 4 gennaio 2020) n ragazzo di 28 anni è stato aggredito da una Ragazza questa mattina nella centralissima piazza Gae Aulenti a Milano. La giovane gli avrebbe spruzzato sul volto dello spray al peperoncino e gli avrebbe lanciato dell’acido. Stando a quanto si apprende, il 28enne è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto e di secondo grado al collo. (continua…) Ha lamentato anche bruciori ad un occhio. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi. Indagano i carabinieri della compagnia Milano Duomo – Secondo le prime ricostruzioni l’aggressione è avvenuta intorno alle 11 in seguito a una lite e a una successiva colluttazione fra i due. (continua…) Per il momento rimangono sconosciuti i motivi del violento litigio tra i due. Per il momento non si sa neanche se i due abbiano o abbiano avuto in passato una ... Leggi la notizia su howtodofor

