Matteo Salvini da giovane irriconoscibile: magrissimo e con tanti capelli (Di sabato 4 gennaio 2020) Tra i personaggi più popolari del momento vi è senza dubbio Matteo Salvini, politico italiano, segretario federale della Lega dal 15 dicembre 2013, oggi all’opposizione. Iscritto alla Lega Nord dal 1990, Salvini, che ha ricoperto le cariche di consigliere comunale a Milano, deputato ed europarlamentare è attualmente, è senatore per la XVIII legislatura. Si può dire che sin da giovanissimo si è dedicato alla politica, oltre che alla sua seconda passione: il giornalismo unito ai quiz. E pare proprio che già da ragazzo Salvini avesse voglia di “sfondare” in tv. Nel 1988, a 15 anni, l’ex ministro dell’Interno ha partecipato a Doppio slalom condotto da Corrado Tedeschi su Canale 5 vincendo circa 900.000 lire. E non solo: nel 1993, a 20 anni, ha partecipato a Il pranzo è servito condotto da Davide Mengacci, su Rete 4. Matteo Salvini da giovane irriconoscibile: ... Leggi la notizia su urbanpost

