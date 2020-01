LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: si entra nel vivo! Comanda Danioth, Peterlini recupera 15 posizioni (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 La classifica vede Aline Danioth in vetta con una prova sontuosa e 35 centesimi su Wikstroem. Terza St-Germain, su Gisini. Quinta Curtoni, sesta Peterlini. 16.51 Emelie Wikstroem, nona dopo la prima manche, regge bene in avvio, ma a metà discesa inizia a perdere decimi importanti. Conclude seconda a 35 centesimi. Adesso è la volta della norvegese Haver-Loeseth. 16.49 Michelle Gisin aveva 14 centesimi di margine su Danioth e li perde subito. Arriva a metà con 71 di distacco, quindi taglia il traguardo con 90 ed è terza. Al via la svedese Emelie Wikstroem. 16.47 Comanda St-Germain su Curtoni e Peterlini. Parte Aline Danioth e vola nella prima parte, aumenta anche a metà prova, prova strepitosa!! La svizzera è nettamente prima con 82 centesimi!!! Adesso vediamo all’opera la connazionale Michelle Gisin. 16.45 Irene Curtoni aveva 93 ... Leggi la notizia su oasport

