Fognini-Ruud, Atp Cup 2020: orario d’inizio, programma, tv e streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) Secondo match per l’Italia del tennis nell’ATP Cup 2020, competizione per nazioni che ha dato il via alla stagione di questa disciplina. A Perth gli azzurri scenderanno in campo contro la Norvegia e l’unico risultato ammesso per continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale è quello della vittoria. Il netto 3-0 subito contro la Russia non lascia scelta a Fabio Fognini e compagni. Il ligure sarà impegnato nel secondo incontro di giornata contro il n.1 scandinavo Casper Ruud, attorno alle 05.00 italiane. Un match che non ha precedenti e dunque Fabio dovrà affidarsi esclusivamente a questa partita per prendere le misure al suo avversario, grande protagonista nella prima uscita di questo torneo contro l’americano John Isner. Una sfida, dunque, complessa per il tennista di Arma di Taggia, apparso comunque in buona forma contro il forte Daniil Medvedev, ... Leggi la notizia su oasport

