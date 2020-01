È morta a 92 anni la regista e scrittrice Lorenza Mazzetti (Di sabato 4 gennaio 2020) È morta a Roma la regista, scrittrice e pittrice Lorenza Mazzetti, fondatrice, insieme a Lindsay Anderson, Tony Richardson e Karel Reisz del Free Cinema, un movimento cinematografico inglese degli anni Cinquanta e Sessanta. Aveva 92 anni, ed era nota anche per Leggi la notizia su ilpost

