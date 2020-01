Dalle tensioni in Medio Oriente, alla Roma, a Checco Zalone: la settimana in sette domande (Di sabato 4 gennaio 2020) Sale la febbre in Medio Oriente dopo il raid Usa contro Teheran, ma intanto da Roma a Pechino la finanza americana non si ferma. Tra letteratura e cinema si celebrano Asimov e… Checco Zalone Leggi la notizia su ilsole24ore

redheadfra : Drone americano uccide generale iraniano. Tensioni mondiali. E il nostro ministro degli esteri che fa? Selfie dall… - JacopoBrignole : Con L atto #SoleimaniKilled gli Stati Uniti inaugurano un 2020 carico di impegni bellici. Si dimostrano come al s… - AleFiorili : @Alf73414076 @marco_gervasoni Bè, nessuno di noi sa... qualcuno sa, per esempio, dell'escalation di provocazioni ir… -