Dakar 2020: Fernando Alonso, l’uomo delle sfide e delle scelte ‘complicate’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Fernando Alonso è pronto e domani sarà al via per la prima volta in carriera della Dakar. Il rally raid più famoso del mondo vedrà per la prima volta in carriera l’asturiano, due volte campione del mondo di F1, capace di vincere in due circostanze la 24 Ore di Le Mans, sempre con il marchio Toyota, e a segno nella 24 Ore di Daytona nel 2019. Un campione a tutto tondo Nando che, dopo aver lasciato il Circus nel 2018, si è dedicato ad altro nel Motorsport, cercando di soddisfare la sua insana voglia di stupire e di divertirsi. Il colpo di coda, stavolta, è la Maratona del deserto e inutile negare che sia lui uno dei punti di interesse maggiori. Tutti si chiedono: “Che cosa farà Fernando?“. Probabilmente se lo chiede anche lui, visto che 153 giorni di preparazione totale non sono molti, anche se quel podio nel rally raid di Ula-Neom promette qualcosa. “Una follia ... Leggi la notizia su oasport

