Caserta, incendio in una casa di riposo: morte due donne (Di sabato 4 gennaio 2020) Federica Grippo Un vasto incendio è divampato in una casa di riposo per anziani a Carinola in provincia di Caserta: due donne sono morte tra le fiamme mentre altre quattro persone sono rimaste ferite Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in una casa di riposo per anziani a Carinola, piccolo comune in provincia di Caserta. Le fiamme, che hanno colpito la struttura, sono divampate intorno alle 14 e nel giro di breve tempo hanno avvolto e devastato la casa di cura che ospita molte persone anziane. La struttura si trova nel centro del paese e ospita 28 persone, provenienti da diversi comuni del Casertano. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di Caserta, di Teano e di Mondragone, che sono stati prontamente allertati da alcune persone che hanno il fumo sprigionarsi dall'ultimo piano. Sono giunti sul posto ben tre squadre di ... Leggi la notizia su ilgiornale

