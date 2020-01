12 app per 12 mesi di buoni propositi (Di sabato 4 gennaio 2020) Smettere di fumareRidurre gli sprechiL’equilibrio interiorePer un anno più greenIl detox digitaleDormire meglio con l’app ideata con ricerche “spaziali”Risparmiare nei viaggiDi tutto un po’Tenersi in formaImparare una nuova linguaUna nuova conoscenza ma avviata in modo diversoMigliorare l’apporto caloricoAnno nuovo, vita nuova. Ce lo riproponiamo ogni primo gennaio, però tra il dire il fare c’è di mezzo il mare. E se invece del mare, degli scogli e degli ostacoli, ci mettessimo una app? Sì, perché dopotutto questa benedetta tecnologia è nata per supportarci. Utilizzata in modo acritico può senza dubbio crearci dei problemi, però se impariamo a controllarla possiamo trarne grandi benefici. Nella gallery abbiamo individuato alcune app in grado di aiutarci ad adempiere ai famosi fioretti. Smettere di fumare, di bere alcol (o per lo meno di ridurne la quantità che ne assumiamo), fare ... Leggi la notizia su vanityfair

