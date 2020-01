WhatsApp, record di messaggi per Capodanno: “Oltre 100 miliardi” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo scorso 31 dicembre da WhatsApp sono stati inviati 25 miliardi di auguri in più rispetto all’anno precedente: il miglior risultato di sempre. Capodanno col botto (anche) per WhatsApp. L’ormai popolarissima piattaforma di messaggistica ha battuto un altro record: lo scorso 31 dicembre 2019 i suoi utenti hanno inviato oltre 100 miliardi di messaggi, tra … L'articolo WhatsApp, record di messaggi per Capodanno: “Oltre 100 miliardi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

SkyTG24 : WhatsApp, record di messaggi inviati a Capodanno: oltre 100 miliardi - peppegiustolisi : #WhatsApp, record di messaggi inviati a #Capodanno: oltre 100 miliardi. Il 99% inoltrati. - pirata_21 : #WhatsApp, record di messaggi inviati a #Capodanno: oltre 100 miliardi. La metà erano inviati dagli ubriachi alle ex. -