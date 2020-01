Sicilia: mareggiate nel messinese, 7 gennaio vertice a Palazzo d’Orleans (Di venerdì 3 gennaio 2020) Palermo, 3 gen. (Adnkronos) – Un vertice il 7 gennaio, a Palazzo d’Orleans, per discutere gli interventi “immediati” da attivare per la sicurezza della costa tirrenica del messinese dopo le mareggiate del 23 e 24 dicembre. A convocare il tavolo, a cui parteciperanno anche i rappresentanti del Genio civile di Messina e dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Ieri mattina i tecnici della Regione hanno effettuato un sopralluogo su alcune delle zone danneggiate il 23 e 24 dicembre, fra cui il lungomare di Piraino, quello di Gioiosa Marea e di Capo d’Orlando. Nelle tre aree sono stati già stanziati, all’interno del contratto di Costa, circa 750mila euro e sono in corso i cantieri per il posizionamento dei massi per arginare le eventuali ulteriori mareggiate. La struttura ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

