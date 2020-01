Petrachi non dimentica il Toro: «Sono invecchiato per i granata» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gianluca Petrachi nella lunga intervista concessa al sito ufficiale della Roma, è ritornato sulla sua esperienza al Toro Nella lunga intervista concessa al sito ufficiale della Roma, Gianluca Petrachi è ritornato sui suoi anni come direttore sportivo del Torino. Queste le parole del dirigente giallorosso. Toro – «Ho vissuto nove anni bellissimi. Ho dato tanto per il Toro, mi Sono invecchiato anche fisicamente lì perché tenevo tantissimo a quei colori. Ed è stata una grande scuola. Aver vissuto quelle difficoltà ti aiuta per far bene in una piazza come Roma, perché se non hai vissuto certe situazioni qui rischi di essere sbriciolato. Lì ho lasciato tanti giocatori e sarà emozionante rivederli. Forse mi emozionerò di più al ritorno, perché sarà come tornare in una vecchia casa. Dopodomani, però, subentrerà la professionalità. Non amo perdere, Sono ambizioso. La sconfitta la vivo ... Leggi la notizia su calcionews24

