Morto nel bed & breakfast davanti alla fidanzata. Alessandro, un weekend tragico (Di venerdì 3 gennaio 2020) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia triste, di festa e di dolore. Tutto parte con la speranza di un Capodanno diverso, a Bologna con la fidanzata, lontano dal lavoro, senza pensieri. Ma tutto questo bel progetto si è trasformato in una tragedia, consumatasi domenica in un b&b di via Marconi. Il protagonista di questa vicenda è Alessandro Catastini, barista 30 anni di Castiglione della Pescaia, nel Grossetano, aveva preso una stanza e qui, per motivi al vaglio della polizia, domenica pomeriggio, intorno alle 18,30, è precipitato dalla tromba delle scale. Un volo di dieci metri, dal secondo piano, di cui unica testimone è stata la ragazza. È stata lei a urlare e chiedere aiuto. Catastini è stato subito soccorso dal 118: nella caduta ha riportato gravissimi traumi alla testa e al torace e la sospetta perforazione di un polmone. Ieri mattina, dopo quattro giorni di agonia ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

