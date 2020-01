Miriana Trevisan, intervista: il rapporto con Pago e l’opinione su Serena Enardu (Di venerdì 3 gennaio 2020) Miriana Trevisan ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha espresso la sua idea sull’ex marito Pago e quello che pensa su Serena Enardu. Temptation Island Vip: Pago, dopo la delusione con Serena, torna dall’ex moglie Durante la seconda edizione di Temptation Island Vip condotta da Alessia Marcuzzi una delle coppie protagoniste ha fatto molto discutere. Si tratta di quella formata da Pago e Serena Enardu. Il cantautore ha dovuto vedere continui video della compagna, con la quale conviveva da sette anni, che si avvicinava in continuazione ad un single e parlava dei problemi della loro relazione. Al falò di confronto finale Serena non ha voluto affrontare l’argomento “tentatore”, ma ha ammesso di non essere più innamorata di Pago e l’ha lasciato. Il cantautore voleva ricucire il rapporto, essendo ancora innamorato di lei, e la ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Miriana Trevisan, intervista: il rapporto con Pago e l'opinione su Serena Enardu - - novasocialnews : Miriana Trevisan vicina all'ex Pago: 'Serena Enardu? Non la conosco, ma ha sbagliato' #novasocialnews #nonstopnews… - zazoomnews : Pago intervista al miele di Miriana Trevisan: lui apprezza lei contro Serena - #intervista #miele #Miriana… -