Milan, Ibrahimovic: «Il numero 21? Lo hanno scelto i miei figli» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Milan, le parole dello svedese al termine della conferenza stampa di presentazione di Ibrahimovic in rossonero Al termine della conferenza stampa di presentazione Zlatan Ibrahimovic è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. «Quando ero qua ho sempre cercato di dare indietro qualcosa ai tifosi, loro ti fanno adrenalina, spirito. Ho avuto sempre un bel rapporto con loro. Quando sono arrivato al Milan non ero felice, mi ha ridato La gioia di giocare e questo è la cosa più improntate per un giocatore. Ho scelto di tornare anche per questo, potevo anche scegliere altre squadre. Ho sempre detto che il Milan è casa mia. Voglio stare in campo e giocare. Spero di giocare da lunedì, il mister mi ha chiesto come sto e gli ho detto che sto bene. Vincere sarà migliorare la situazione e aiutare al massimo. Voglio divertirmi in campo e far saltare i tifosi. Vorrei presentarmi con un gol. Tutti ... Leggi la notizia su calcionews24

AntoVitiello : ???2 gennaio 2020: il ritorno di #Ibrahimovic al #Milan. Ecco lo sbarco a Linate @MilanNewsit - AntoVitiello : Tifosi del #Milan all'assalto di #Ibrahimovic @MilanNewsit - AntoVitiello : #Ibrahimovic saluta i tifosi prima di lasciare la sede del #Milan @MilanNewsit -