I migliori programmi per leggere PDF alternativi ad Adobe Reader (Di venerdì 3 gennaio 2020) Adobe Reader è senza dubbio l’applicazione più celebre per farlo, ma se abbiamo bisogno di altri programmi per leggere PDF la scelta non manca. Adobe Reader è senza dubbio il più celebre fra i programmi per leggere PDF. Funziona bene, fa tutto quello che promette e nelle ultime versioni offre anche una discreta scelta di funzioni aggiuntive. Ma proprio le funzioni aggiuntive, pur essendo molto comode, sono anche uno dei potenziali problemi. Infatti negli anni il programma è diventato ingombrante, e richiede una discreta quantità di risorse. Senza contare il fatto che molte delle funzionalità aggiuntive “spingono” per farci utilizzare un servizio a pagamento. Per questo motivo, se ci serve un lettore di PDF più leggero, per esempio per un PC economico, o semplicemente vogliamo qualcosa di più essenziale, ecco alcune delle possibili alternative. Foxit ... Leggi la notizia su newsmondo

