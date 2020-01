Claudia Gerini bacia il nuovo compagno: “Cerco di essere felice” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Claudia Gerini avrebbe dimenticato Andrea Preti: le foto col nuovo compagno e le sue due figlie In principio Claudia Gerini aveva preferito andarci cauta sulle nuove frequentazioni. Com’è noto, la bellissima attrice ha concluso mesi fa la relazione con il ben più giovane Andrea Preti; dopodiché sulle sue avventure sentimentali era sceso un lungo silenzio. Ma oggi la donna, forse ottenute le certezze che tanto aspettava prima di uscire allo scoperto, mostra maggiore disinvoltura nel rendere di pubblico dominio la love story con Simon Clementi, suo attuale compagno. Il magazine Diva e Donne ha immortalato Claudia Gerini attorniata dagli amici, dalle figlie Rosa (15 anni) e Linda (10) e dalla nuova dolce metà, in occasione delle feste organizzate per festeggiare il suo 48esimo compleanno. Lui è un imprenditore, ha la stessa età, viene sempre da Roma ed avrebbe già fatto breccia nella ... Leggi la notizia su kontrokultura

