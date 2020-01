Cameron Diaz e Benji Madden sono diventati genitori (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'annuncio a sorpresa di inizio 2020. Cameron Diaz e Benji Madden sono diventati genitori, a 5 anni dalle nozze, con ufficialità arrivata via social.Raddix Madden il nome della primogenita di casa, che non è chiaro se nata tramite gestazione per altri o parto dell'attrice 47enne. "Happy New Year from the Maddens!", hanno scritto i due neo genitori su Instagram. “Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha subito catturato i nostri cuori e completato la nostra famiglia“.Cameron Diaz e Benji Madden sono diventati genitori 03 gennaio 2020 20:17. Leggi la notizia su blogo

