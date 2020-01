Beautiful, puntate dal 7 all’11 gennaio: Steffy adotta una bambina (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le anticipazioni della soap opera Beautiful, relative agli episodi in onda da martedì 7 gennaio a sabato 11 gennaio in onda su Canale 5, rivelano che Steffy riuscirà finalmente ad adottare una bambina. Peccato che la giovane Forrester non sappia che Reese l’abbia ingannata e che quella bimba sia in realtà Beth, la figlia creduta morta da Hope. Per riuscire nel suo obiettivo, Steffy dovrà sborsare una cifra importante, che permetterà a Reese di pagare gli strozzini che gli stanno alle costole per i suoi ingenti debiti di gioco. Anticipazioni puntate settimanali di Beautiful: Reese inganna Steffy Negli episodi della prossima settimana della soap opera americana ambientata a Los Angeles, Reese farà in modo che l’adozione di Beth si velocizzi. A tal proposito, cercherà di convincere Steffy ad accettare la sua proposta. Nello stesso tempo, Florence capisce che il suo complice le ... Leggi la notizia su kontrokultura

