Adesso c’è un’intelligenza artificiale che crea foto finte di piedi e te le manda via messaggio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Thisfootdoesnotexist è il sito che genera tramite Ia delle immagini di piedi che in realtà non esistono (fonte: thisfootdoesnotexist.com) Ebbene sì, esiste un sito internet che invia – tramite un chatbot – immagini di piedi create da un’intelligenza artificiale a chiunque le richieda. Dopo quelli che generano volti di persone e gattini, fa il suo ingresso nella rete Thisfootdoesnotexist.com che, come i suoi predecessori, sfrutta il sistema di apprendimento automatico di un Generative Adversarial Network (Gan) per creare immagini di piedi inesistenti. https://thisfootdoesnotexist.com/ nuxt/videos/a52d925.mp4 L’Ia si è allenata osservando e analizzando immagini reali di piedi presenti online. Più precisamente, il sito ha come fonte Wikifeet, una community di feticisti (dei piedi, ça va sans dire) che tra le sue regole non ne ha nemmeno una che faccia riferimento al consenso ... Leggi la notizia su wired

