Tonali, Inter e Juve pronte all’asta in estate (Di giovedì 2 gennaio 2020) Inter e Juve sono pronte a scatenare un’asta milionaria per Sandro Tonali: sarà un testa a testa in estate Il primo match (Kulusevski) l’ha vinto la Juve ma l’Inter è pronta a rispondere. In estate, ne siamo certi, si riproporrà il duello di mercato tra le attuali capoliste della Serie A e sul piatto ci potrebbe essere il futuro di Sandro Tonali. Secondo il quotidiano Brescia Oggi, Beppe Marotta starebbe preparando un’offerta difficile da rifiutare per il presidente Massimo Cellino, allo scopo anche di anticipare la nutrita concorrenza italiana ed estera. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

