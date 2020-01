Sci di fondo, Tour de Ski 2020: Therese Johaug, divinità del Cermis, si confermerà tale? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il secondo e ultimo giorno di riposo ha consentito alla carovana del Tour de Ski 2020 di trasferirsi in Val di Fiemme, che come di consueto sarà teatro della conclusione della prova multi stage per antonomasia dello sci di fondo. Nel weekend sono in programma le ultime tre tappe della manifestazione. Come previsto, Therese Johaug è al comando della classifica generale, ma il suo distacco non è ancora decisivo. La fenomenale trentunenne norvegese vanta 22″ su Ingvild Flugstad Østberg e Natalya Nepryaeva, nonché 38″ su Heidi Weng, le quali saranno intenzionate a dare battaglia per provare a sovvertire la classifica. La Val di Fiemme ha una lunga tradizione in tema di sci di fondo. Ha fatto il proprio ingresso nel calendario del circuito maggiore nel 1990 e nel corso degli anni ha ottenuto l’organizzazione di ben tre edizioni dei Mondiali (1991, 2003, 2013). Inoltre non va ... Leggi la notizia su oasport

