Saldi, acquisti per il 41% italiani: scarpe l’articolo più gettonato (Di giovedì 2 gennaio 2020) Prendono il via oggi, in tutta Italia, i Saldi invernali; l’evento commerciale più atteso dell’anno con una percentuale di consumatori decisi ad acquistare superiore di 8 punti a quella dell'ultimo Black Friday. 4 italiani su 10 pronti ad acquistare con i Saldi Valle d'Aosta, Basilicata e Sicilia saranno le prime regioni a partire (giovedì 2), mentre nel resto d'Italia le vendite di fine stagione si apriranno sabato 4. Oltre 4 italiani su dieci (il 41%) hanno già programmato di approfittare dei Saldi, per un budget medio previsto di 168 euro a persona. È quanto emerge dall'indagine previsionale sui Saldi condotta da SWG per Confesercenti su un campione di 1.200 consumatori. scarpe in cima ai desideri degli italiani Quest'anno, in cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe: è la spesa prevista dal 47% di chi ha già deciso di comprare. Seguono prodotti di maglieria (45%), ... Leggi la notizia su tg24.sky

