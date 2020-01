Perin, ufficiale il trasferimento al Genoa: il comunicato (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Lega Serie A ha ufficializzato il passaggio di Mattia Perin dalla Juventus al Genoa: ecco il comunicato Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata puntuale. Mattia Perin è un nuovo giocatore del Genoa, come ha ufficializzato il sito della Lega Serie A. Ricordiamo come il portiere bianconero si trasferisca al Grifone a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Dopo mesi difficili passati alla Juve, Perin cerca il riscatto lì dove sono esplose le sue qualità: al nuovo Genoa di Nicola. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

