Libia, Turchia approva l’invio di truppe per combattere Haftar (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Parlamento della Turchia ha approvato la mozione per l’invio delle truppe in Libia, votando la proposta in una sessione di emergenza. I militari turchi saranno dispiegati per aiutare il premier libico Al Sarraj a combattere le milizie del generale Khalifa Haftar. In aula 325 deputati hanno votato a favore e 186 contro. L’approvazione della mozione prevede l’istituzione di un mandato della durata di un anno, durante il quale le truppe saranno stanziate in territorio libico. La data di inizio dell’azione militare non è ancora stata decisa. Nel frattempo il vice-presidente turco Fuat Oktay afferma: “Noi siamo pronti, l’esercito e il ministero della Difesa sono pronti”. L’aiuto militare dalla Turchia Prima della votazione, l’Ue ha ribadito che “non c’è soluzione militare alla crisi”. In seguito alla decisione del ... Leggi la notizia su notizie

