Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta: le principali misure (Di giovedì 2 gennaio 2020) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 Dicembre 2019 la Legge 27 Dicembre 2019 n.160, meglio nota come Legge di Bilancio 2020, contenente disposizioni in merito al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. L’ approvazione definitiva per la Manovra 2020 è arrivata nella notte del 23 Dicembre, con il sì dalla Camera: 312 giudizi favorevoli, 153 contrari e 2 astenuti. Il testo era “blindato”, ovvero senza possibilità di modifiche, per evitare un esercizio provvisorio di Bilancio e un’ulteriore navetta parlamentare. Sono 93 gli articoli della prima bozza della Legge di Bilancio 2020. Rispetto alla versione iniziale sono state eliminate: la Tobin Tax, tassa allo 0,04% sulle transazioni finanziarie; liberalizzazione cannabis light; decadenza del Reddito di Cittadinanza con lavori di ... Leggi la notizia su leggioggi

