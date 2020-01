Lazio, offerte cinesi per Caidedo. La risposta dei biancocelesti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lazio, dalla Cina mostrato grande interesse per Caidedo. L’attaccante rimane incedibili per i biancocelesti almeno a gennaio Felipe Caidedo ha diversi stimatori in Cina. Il Corriere dello Sport fa sapere che sono arrivate ulteriori gradimenti dall’oriente per il giocatore della Lazio. Tuttavia, almeno a gennaio, non sembra cedibile. Nessuna offerta ufficiale, ancora. Qualora dovessero giungere i biancocelesti risponderebbero “No grazie”, poiché l’attaccante sembra irrinunciabile per Inzaghi nel suo ruolo da vice Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

