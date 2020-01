Ida Platano capodanno a luci rosse | Ex dama di Uomini e Donne senza freni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sembrerebbe proprio che Ida Platano abbia passato un capodanno a luci rosse, l’ex dama di Uomini e Donne senza freni durante l’ultimo giorno dell’anno. Cosa avrà combinato? Durante la sera di capodanno, tutte le dame e i cavaliere del trono over di Uomini e Donne hanno festeggiato con la loro famiglia e amici, ma come … L'articolo Ida Platano capodanno a luci rosse Ex dama di Uomini e Donne senza freni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

zazoomnews : Ida Platano e Riccardo Guarnieri Natale separati e brutte voci. Ma con il nuovo anno arriva la conferma - #Platano… - zazoomnews : Ida Platano e Riccardo Guarnieri Natale separati e brutte voci. Ma con il nuovo anno arriva la conferma - #Platano… - Noovyis : (Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Natale separati e brutte voci. Ma con il nuovo anno arriva la conferma) Playhit… -