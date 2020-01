Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez concorrente (Di giovedì 2 gennaio 2020) Licia Nunez Dagli intrighi de Le Tre Rose di Eva alle gesta degli inquilini del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice Licia Nunez è infatti il decimo concorrente ufficiale della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che debutterà su Canale 5 mercoledì 8 gennaio. Licia Nunez, all’anagrafe Lucia Del Curatolo, è nata a Barletta il 1° marzo 1980. Ha incominciato a lavorare all’età di 17 anni come fotomodella; dopo aver studiato recitazione a Tolosa e a Roma, la Nunez ha esordito sul Grande schermo nel film Alla fine della notte di Salvatore Piscicelli. L’anno successivo, Licia diventa anche un volto televisivo e prende parte a diverse fiction di successo: Incantesimo, dove interprete il ruolo di Nicoletta Capirossi, L’Ultimo Rigore e Vivere, in cui è stata Barbara Ponti nel corso dell’ultima stagione andata in onda. La popolarità ... Leggi la notizia su davidemaggio

