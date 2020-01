Grande Fratello Vip 2020: Aristide Malnati concorrente (Di giovedì 2 gennaio 2020) Aristide Malnati Giornalista ed egittologo, è Aristide Malnati il nono concorrente ufficiale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la cui partenza è prevista mercoledì prossimo su Canale 5. L’ex naufrago è pronto a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà insieme a Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto. Milanese, classe 1964, Malnati ha costruito la sua carriera sugli innumerevoli studi effettuati nell’ambito dell’archeologia e della papirologia, avendo preso parte a quindici campagne di scavo in Egitto, in particolare a Balat e a Tebtynis. Dal 1996 inizia la carriera giornalistica, collaborando con la carta stampata (Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, Libero) e con diverse emittenti, tra cui Telenova e TV2000. Amico di lunga data ed ex compagno di scuola di ... Leggi la notizia su davidemaggio

